Свердловская ГИБДД готовит облавы в праздничные выходные

Свердловская ГИБДД намерена усилить свою работу в предстоящие длинные выходные, которые по случаю праздника продлятся три дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 3 по 6 ноября на территории Среднего Урала пройдет очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей, а также тех автомобилистов, кто ездит без прав. В связи с этим на улицы уральских городов будет выведено увеличенное число экипажей ГИБДД, сообщили сегодня в областном управлении Госавтоинспекции.

По информации ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано 174 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых 67 человек погибли и еще 270 получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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