Сбежавшего из уральской колонии зэка задержали на берегу Черного моря

Правоохранительные органы задержали сбежавшего из уральской колонии зэка. Осужденный, находясь в бегах, добрался до побережья Черного моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Павле Штырхуне, который был осужден в ХМАО за мошенничество и приговорен к двум годам лишения свободы. Наказание мужчина отбывал в колонии-поселении №59 в Каменске-Уральском. 28 сентября этого года он самовольно покинул исправительное учреждение, был объявлен его розыск.

«2 ноября в Тюмрюкском районе Краснодарского края сотрудниками ФСИН задержали Павла Штырхуна. Осужденный сопротивления не оказал. В ближайшее время его доставят обратно на Урал сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области. Мужчине грозит дополнительное наказание до 5 лет за побег, которое присоединится к основному наказанию. При этом свой срок осужденный будет отбывать не в колонии-поселении, а в колонии строгого режима», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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