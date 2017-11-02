В Кировграде будут судить молодчиков, зверски убивших отца и сына из-за двух бутылок браги

На Среднем Урале завершено расследование по уголовному делу в отношении двух жителей Кировграда, которые обвиняются в убийстве своего собутыльника и его отца ради двух литров браги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых окажутся молодые люди 1996 и 1982 годов рождения. 13 декабря прошлого года они выпивали у товарища в доме на улице Дзержинского. На стол было поставлено три литра браги. После того, как алкоголь закончился, 26-летний хозяин самопального напитка ушел домой. Обвиняемые отправились к нему за новой порцией браги, однако получили отказ. На этой почве возник серьезный конфликт, в ходе которого молодчики зарезали оппонента, а также расправились с его 60-летним отцом. Для убийства они использовали ножки от табурета и нож.

«Уходя из дома, злоумышленники похитили две пятилитровых бутылки браги и подожгли дом, чтобы скрыть следы убийства. Скрыться обвиняемые попытались на машине потерпевших ВАЗ-2107, но двигатель легковушки не завелся. Поэтому ушли пешком», – рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Вскоре убийцы были задержаны. Материалы их уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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