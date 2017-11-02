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Четверг, 2 ноября 2017, 11:38 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

Жители екатеринбургских многоквартирников жалуются на подрядчиков по капремонту – те оставляют после себя горы строительного мусора, который никто не увозит из дворов.

Новый День: Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

Выбросить его в обычные контейнеры для ТБО нельзя, поскольку это не бытовые отходы. Но и сами строители забирать их не торопятся. Поэтому груды бетона, прогнившего дерева, ободранной штукатурки подолгу захламляют территорию дворов.

Новый День: Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

О такой проблеме «Новому Дню» рассказали жители дома на улице Мира, 38.

Новый День: Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

В Фонде капремонта Свердловской области подтвердили, что убирать строительный мусор должны подрядчики, которые проводят работы на доме. «У дома должны либо поставить специальный контейнер для этого мусора, либо должны организовать его вывоз по мере накопления. Если этого не происходит, жильцы должны обратиться в организацию, которая занимается строительным контролем, – ее контакты обычно пишут на инфодосках, либо можно обратиться к нам в фонд», – сказали в пресс-службе регоператора.

Новый День: Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

Правда, в доме на Мира, 38, уже не осталось никаких объявлений о том, кто проводил работы по капремонту, а кто занимался стройконтролем. Поэтому жильцы намерены пожаловаться в фонд.

Новый День: Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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