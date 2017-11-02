В Екатеринбурге на 16 лет осужден наркодилер, у которого изъяли более 32 килограммов наркотиков

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор Виталию Зёра за сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Мужчина получал запрещенные вещества от неустановленного поставщика и делал закладки в Екатеринбурге.

Как установил суд, Виталий Зёра в июне 2016 года, находясь за рубежом, договорился с подельником о преступной схеме. Соучастник организовывал покупку наркотиков на территории России, делал тайники и сообщал подсудимому их местоположение. В свою очередь Зёра забирал из тайников наркотические средства, расфасовывал их в удобную для сбыта упаковку, и делал закладки, о которых сообщал покупателям через приложение-коммуникатор.

Летом 2016 года мужчина приехал в Екатеринбург, где приобрел весы и автомобиль. Он извлек из тайника наркотическое средство массой не менее 1002,00 гр., которое хранил у себя в арендуемой квартире. Впоследствии осужденный расфасовал наркотик на две части, спрятал его в упаковку из-под детского питания и сделал закладку на участке Полевского тракта.

Следующий преступный эпизод, раскрытый следователями, произошел в октябре 2016 года. Зёра снова приехал из-за границы в Екатеринбург, купил весы и арендовал жилье в небольшом населенном пункте Челябинской области, где планировал расфасовать товар. Следуя указаниям в коммуникаторе, он забрал из закладок два свертка с наркотиками общей массой свыше 32,4 килограмм. Но сбыть крупную партию мужчине не удалось, поскольку 24 ноября он был задержан оперативниками ФСБ. Наркотики были изъяты и во время обыска в жилище, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда Виталий Зёра получил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

Пришли, намусорили и ушли – уральцы жалуются на подрядчиков по капремонту. / Бастрыкин отстранил высокопоставленных следователей в Екатеринбурге и Югре. / Прокуратура направила в суд дело поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»