К президентским выборам Госдума разрешит размещать герб РФ на избирательных урнах

Государственная дума подготовила законопроект, расширяющий возможности использования государственного герба РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос председателя ИКСО Валерия Чайникова. Напомним, после единого дня голосования 2017 года один из уральских блогеров пожаловался в полицию на использование теризибркомами государственного герба не по назначению – нанесение его на избирательные урны. «У нас возникли достаточно интересные вопросы на последних днях голосования, по поводу использования герба. А что плохого в том, чтобы использовать государственную символику?" – спросил Чайников.

По словам Крашенинникова, этот вопрос вполне решаем. Несколько лет назад дума уже приняла закон, разрешающий использовать государственный флаг РФ «как хотим, кроме надругательства». Это было сделано по просьбе хозяйствующих субъектов, которые ранее попадали под санкции за размещение флагов в своих офисах. Сейчас на очереди либерализация нормативов по использованию государственного герба. «На выборах таких деликатных тем возникнуть не должно. Использование государственной символики должно быть максимально широким», – успокоил Чайникова Крашенинников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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