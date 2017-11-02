Жить нельзя расселить: как перестать хотеть признания дома аварийным

На этой неделе в редакцию «Нового Дня» обратились жильцы дома в Балаклавском тупике, 2б, в Екатеринбурге. Они пожаловались на то, что здание рушится на глазах – фундамент крошится, а полы в квартирах первого этажа проседают.

Действительно, невооруженным глазом видно, что дом находится в плачевном состоянии, а спускаться в подвал попросту страшно. Жители дома рассказали, что дом отказываются признать аварийным. «Ходили по комнатам, смотрели, как просели полы. Я их спросил: в подвал смотреть на обрушенный фундамент полезем? Не полезли. Договорились они до того, что дом – это собственность жильцов, сами и ремонтируйте», – сетует житель дома Олег Телицин.

Он также отмечает, что на место выезжали и сотрудники свердловского управления МЧС России, и работники Орджоникидзевской управы, и сотрудники управляющей компании. В пресс-службе чрезвычайного ведомства «Новому Дню» подтверждают, что осматривали дом 1952 года постройки в конце сентября. «Наши специалисты туда выезжали в конце прошлого месяца, был проведен осмотр, но там вопрос между администрацией и владельцем квартиры должен решаться, так что было рекомендовано обратиться в мэрию», – говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В свою очередь, в УК ЖКХ Орджоникидзевского района говорят, что обращения именно за тем, чтобы была собрана межведомственная комиссия по признанию дома подлежащим расселению и сносу, не было. «Есть порядок, чтобы обратиться в администрацию, нужно, чтобы у жителей на руках был документ – заключение независимой технической экспертизы дома. Но пока его нет. Мы уже три или четыре раза только за этот месяц выезжали в этот дом, разговариваем с жителями, убеждая, что они должны проголосовать за проведение экспертизы, но нет кворума», – отмечает директор управляющей компании Антон Крылов.

Жильцы дома также говорят о том, что УК предлагала провести им экспертизу за счет собственников квартир в доме (а их восемь), но этот вариант почему-то не устраивает их. Причем в УК ЖХК Орджоникидзевского района отмечают, что жильцам не надо будет платить здесь и сейчас или искать подрядчика, который проведет экспертизу. «Мы сейчас берем на себя затраты, а впоследствии предлагаем собирать с жильцов эту сумму, разбив ее на небольшие платежи. Причем небольшие – порядка 5 рублей с квадратного метра. Практика уже отработана, у нас проведены экспертизы в соседнем доме в тупике Балаклавском, 1б, он уже признан аварийным, в доме на Краснофлотцев, 44, который тоже признан аварийным. Есть протоколы голосования о проведении экспертизы на Стачек, 27. Но в трех домах – на Энтузиастов, 8, Краснофлотцев, 42, и Балаклавском, 2б, процесс затягивается. Почему? У жителей такая манера – они считают, что все должны за них сделать, они не понимают, что управляющая компания не сносит дома и не занимается расселением, хотя наши сотрудники даже ездят в администрацию с жителями других домов, чтобы помочь с заявкой на межведомственную комиссию», – говорит собеседник агентства.

В управляющей компании также отмечают, что, по опыту домов, которые уже были признаны аварийными, весь процесс от технической экспертизы до переезда людей в новое жилье занимает около полутора лет. «Если собственники сейчас примут решение, то до конца года будет проведена экспертиза, и как только будет заключение, мы собственником едем в администрацию писать заявление на межведомственную комиссию. Она, в свою очередь, в течение месяца выходит на дом, после выставляй акт на подпись главе администрации города, а он принимает решение о расселении и сносе. На Краснофлотцев, 44, дом простоял чуть больше года, практически все жильцы уже расселены», – сказал руководитель УК.

Между тем, как уже писал «Новый День», проблема аварийного жилья, которое было признано таковым после 2012 года или все еще не признано, одна из самых острых в сфере российского ЖКХ. Программа по переселению и сносу многоквартирников, признанных опасными для проживания пять лет назад и ранее, закончилась и на новые дома не распространяется. Поэтому даже сам факт включения дома в списки подлежащих сносу проблемы не решает.

«Даже если сегодня их признают аварийными, расселение пойдет в соответствии с графиком признания аварийными. Но самое главное, о чем многие жители и те, кто призывает эти дома признавать аварийными, не отдают себе отчет. В том случае, если ты приватизировал квартиру, а дом признали аварийным, государство вовсе не обязано предоставлять тебе новую квартиру. В этом случае собственнику выплачивается только выкупная цена в аварийном доме, в течение суток он обязан покинуть помещение. О стоимости квартиры в таком доме вы догадываетесь», – говорит и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Некоторые надежды на улучшение жилищных условий есть пока только у тех жителей «новых» аварийных домов, которые не являются собственниками квартир – то есть не приватизировали помещения. Им могут предоставить новое жилье по соцнайму. Остальные могут остаться и без квартир, пусть и таких, в которых опасно жить, и без денег – как правило, стоимость квадратного метра в таких помещениях существенно ниже рыночной. Впрочем, как поясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга, она может варьироваться. «Цена зависит от множества факторов, но ее устанавливает не администрация Екатеринбурга, а независимые оценочные организации, которые отбираются по конкурсу в рамках ФЗ-44», – отмечают в мэрии.

Об этом же говорят и специалисты рынка оценки. «Нет средней цены. Зависит от того, где находится дом, в каком он состоянии. И важно понимать, что проводится оценка не для продажи – никто ведь не будет жить в аварийном доме, а для расчета компенсации. То есть считают, исходя из того, какая бы цена была, если бы дом не был признан аварийным», – говорит член Российского общества оценщиков Лев Сегаль.

Впрочем, глава свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева отмечает, что конец программы, распространявшейся на дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, не означает, что надо смириться и ничего не делать. «Программа будет продолжена, и задача этих жильцов – умудриться в нее попасть. Если они уже обращались в администрацию и дом не признали аварийным, не значит, что нет другого пути. По стране часто встречается такая ситуация, когда межведомственная комиссия выезжает, но дому не хватает одного-двух процентов [чтобы степень его износа была выше 75% и его признали аварийным и подлежащим сносу]. Так что нужно самим жильцам заказывать техническую экспертизу. Она не стоит, как говорят, 200-300 тысяч, это может быть и 4-5 тысяч рублей, максимум – 20 тысяч. Если они уверены, что степень износа большой, и экспертиза это подтвердит, дом будет признан аварийным. Этот путь куда быстрее, чем обращение в администрацию. К тому же, я знаю, что в некоторых регионах, когда дом признавали аварийным, жителям возвращались эти деньги, которые они собрали на экспертизу, – говорит собеседница агентства. – Мы не можем прийти и за них сделать это все. Жильцы сами должны проделать эту работу. Конечно, если начнется беспредел, мы подключимся».

В УК ЖКХ Орджоникидзевского района тоже говорят, что проблем с расселением, несмотря на завершение программы, не будет – те, что живут в квартирах по договорам социального найма, получат такие же квартиры по соцнайму в других домах. Жителям, приватизировавшим квартиры, могут достаться даже квадратные метры в новостройках. Например, в рамках программы развития застроенных территорий. «На Энтузиастов, 14, дом расселяли, жильцы получили квартиры в новом доме на Бакинских Комиссаров, 105. Люди, жившие на Стахановской, 2, получили квартиры не в новом, но в отремонтированном доме на Космонавтов 52б. Не надо думать, что людей по каморкам каким-то распихают», – подчеркивает Антон Крылов.

В свердловском отделении ОНФ напоминают, что для признания жилья аварийным собственники квартир помимо заявления в администрацию должны подготовить целый пакет документов. «В него входят копии правоустанавливающих документов на квартиру, заверенные нотариусом, план и техпаспорт квартиры, заключение организации об обследовании дома», – напоминает член регионального штаба ОНФ в Свердловской области, руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Сергей Суслов. По его словам, сейчас эта процедура регулируется п. 45 постановления правительства РФ от 8 апреля 2013 г. N 311 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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