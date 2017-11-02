«Красный банкир» Алексей Парфенов лишился работы из-за прогулов

Участник губернаторских выборов в Свердловской области, выдвиженец КПРФ Алексей Парфенов уволен со своего основного места работы – должности управляющего директора ПАО «Плюс-банк». Об этом говорится в официальном сообщении кредитной организации.

Парфенов уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах». Решение об отставке было принято 26 октября 2017 года.

Напомним, Алексей Парфенов занял второе место на губернаторских выборах 10 сентября, набрав 11,6 % голосов избирателей. По данным источников РИА «Новый День», бывший банкир решил сосредоточиться на политической карьере, и готов, по слухам, принять участие в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, которые состоятся в сентябре 2018 года. Само по себе место в ЕГД Парфенова вряд ли особенно привлекает, но эта строчка будет неплохо смотреться в его послужном списке во время выборов в Госдуму в 2021 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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