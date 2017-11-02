Дрифтеры устроят гонки прямо в паркинге «Гринвича»

В «Гринвиче» на местах ретро-автомобилей, установленных в разных местах центра, появятся гоночные автомобили – 6 ноября откроется выставка «Герои нашего времени». Еще до открытия экспозиции дрифтеры устроят настоящее шоу в паркинге ТРЦ, которое будут снимать на видео. Зрителей ожидают дым и искры из-под колес и огонь из труб.

Подготовка к открытию выставки «Герои нашего времени» начнется уже сегодня ночью. Для ее анонса будут созданы четыре коротких видеоролика про автомобили и их владельцев. Все съемки пройдут в паркинге под «Гиперболой».

«Зрители увидят всю мощь и возможности дрифт-машин: от езды в повороте боком, до всевозможных трюков на парковке торгового центра. Жжение резины, дым, искры – будет зрелищно и мощно. Ролики будут крутить на плазмах «Гринвича» и на канале YouTube», – рассказала линейный продюсер VIDOSS production Полина Корчагина.

Сама выставка спортивных дрифт-автомобилей будет проходить в «Гринвич» с 9 ноября до 16 декабря. Каждый желающий сможет не только изучить характеристики машин, но и рассмотреть боевые спорт-кары вблизи.

По словам организаторов экспозиции, дрифт- достаточно новая дисциплина как для России, так и для всего мира. Несмотря на это, данный вид гонок уже очень популярен у уральцев.

«Мы выбрали очень удачный момент, когда дрифт-соревнования уже не проводятся. Посетителям «Гринвича» мы покажем модификации двух японских автоконцернов. Зрители увидят классику автоспорта: Nissan 350Z, Nissan 200SX,ToyotaAltezza, ToyotaChaser 100. Ограниченное число экспонатов обусловлено лишь количеством свободных мест, мы могли выставить 10-12 дрифт-машин. Все автомобили будут подготовлены к экспозиции. Возможно, даже немного поправим кузова. Но в общем и целом все они сохранят свой гоночный вид», – рассказал организатор проекта «Герои нашего времени» Дмитрий Здомский.

По словам создателей выставки, бюджет тюнинга автомобилей варьируется от 700 тысяч рублей до 2,5 миллионов рублей. Доработки в машинах в основном направлены на повышение их мощности (от 500 до 1000 лошадиных сил) и управляемости. Автомобили становятся очень резкими, но в то же время более управляемыми. Уже под эти две модификации потом подстраивается полностью вся машина – от коробки передач до системы охлаждения. Обязательным является каркас безопасности, который защищает машину от деформации. Весь список доработок каждого спорт-кара посетители «Гринвича» смогут рассмотреть на специальных стендах.

«Nissan 350Z появился у меня в 2009 году. С тех пор я все время его обновляю. В нем стоит 12-цилиндромый мотор и турбина от грузовика MAN. Корпус машины практически полностью выполнен из карбона. Под капотом почти 700 лошадиных сил. Сколько потратил на нее – вспомнить уже не смогу. Дрифтом заболел давно. Сначала смотрел фильмы и гонял по улицам. Теперь выступаю на соревнованиях. У меня самая дымная машина на Урале и об этом люди узнают в анонсе нашей выставки», – рассказал хозяин Nissan 350Z Иван Гаврилов.

Екатеринбург, служба информации

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