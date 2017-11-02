Семьям с детьми-инвалидами не разрешат покупать машины на маткапитал

Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект, позволяющий родителям детей-инвалидов тратить областной материнский капитал на покупку автомобиля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», автором законопроекта выступил «пенсионер» Евгений Зяблицев. В подтверждение своей правоты он заявил, что для семей, имеющих ребёнка-инвалида, потребность иметь автомобиль может быть выше, чем потребность в улучшении жилищных условий, так как это иногда единственная возможность возить ребёнка на реабилитацию.

Оппоненты Зяблицева заявили, что, во-первых, будет очень сложно проследить, что автомобиль действительно используется только в интересах ребёнка, во-вторых, покупка автомобиля влечёт за собой дополнительные траты – на ремонт, на гараж и так далее. Зяблицев на это возразил, что почему-то аналогичные вопросы не возникли при предоставлении права на покупку земли или квартиры. «Там тоже есть дополнительные расходы. Например, ремонт, приобретение мебели. А по поводу добросовестности родителей – нужно доверять, а не подозревать и обвинять, особенно тех, кто не бросил своего ребенка-инвалида, а всеми силами старается вырастить из него достойного человека», – заявил Зяблицев.

Аргументы «пенсионера» силы не возымели. 32 депутата проголосовали за отклонение, только три – за принятие, несколько депутатов не голосовали вообще.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

В Нижний Тагил вернется международная военная выставка, но под другим названием. / Дрифтеры устроят гонки прямо в паркинге «Гринвича». / Депутаты взяли с Ельцин-центра долг недвижимостью. И тут же отдали ее обратно бесплатно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»