МВД России накрыло едва ли не первый в России официальный наркокартель (ВИДЕО)

На Урале сотрудники правоохранительных органов задержали и прекратили работу целого российского наркокартеля.

«Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские накрыли наркокартель

«Злоумышленники попали в поле зрения сотрудников транспортной полиции, когда на территории Уральского и Приволжского федеральных округов планировали создать новые каналы сбыта через сеть Интернет различных наркотических средств, в том числе получаемых из Европы, синтетики. В это же время от сотрудников челябинской таможни поступила информация о посылке с наркотиками, которая должна прибыть из-за рубежа.

Сопоставив имеющиеся данные, сотрудники правоохранительных органов объединили усилия и разработали комплекс совместных оперативно-разыскных мероприятий.

Один из подозреваемых был задержан при получении посылки из Германии, в которой находилось несколько видов наркотических средств весом более 1 килограмма», – рассказала Ирина Волк.

При проведении дальнейших мероприятий полицейскими было установлено, что на имя задержанного направлялось еще несколько посылок «до востребования» из Бельгии, Голландии и других стран. Мужчина в ходе своей незаконной деятельности посещал города Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения наркотических средств крупнооптовыми партиями – от 1 до 10 килограммов, которые он получал в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе и Челябинске.

В городе Уфе на двух городских кладбищах было обнаружено 240 тайников и изъяты различные наркотические средства – от разовых доз до крупных партий.

Проведя детальный анализ информации о деятельности группы, в которой состоял подозреваемый, оперативники выдвинули версию, что одна из основных ячеек базируется в Ростовской области, и у неё имеются ресурсы для производства наркотиков.

Совместно с коллегами из Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также при поддержке сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В результате были установлены адреса проживания возможных соучастников противоправных действий. На территории промышленной зоны в Ростовской области обнаружена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков площадью около 600 кв. метров, где было налажено производство в особо крупном размере.

В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов готового наркотического вещества и около 100 килограммов сырья и прекурсоров для его производства, а также дорогостоящее оборудование. Сотрудники транспортной полиции задержали двух человек, причастных к данному производству.

«В обнаруженной подпольной лаборатории производились наркотические средства в промышленных масштабах. К примеру, за один цикл из прекурсоров массой 300-400 килограммов изготавливалось от 50 до 70 килограммов готового вещества», – уточнила официальный представитель ведомства.

Кроме того, в лесных массивах найдены тайники с наркотиками, устроенные подозреваемыми. В том числе – тайник почти с 25 килограммами различных наркотиков, которые прятались при пересылке почтой в детские игрушки. Вес посылки составлял от 2,5 до 10 килограммов.

Всего в Новосибирске, Челябинске, Уфе, Ростове-на-Дону было выявлено 8 контрабандных поставок различных наркотических веществ из других стран на территорию России.

Сотрудниками транспортной полиции установлены иностранные граждане, которые причастны к поставкам наркотиков на территорию Российской Федерации.

Также полицейским стало известно о незаконной деятельности группы в Санкт-Петербурге. В лесном массиве в Ленинградской области из двух тайников было еще изъято более 10 килограммов так называемой скорости.

Все оперативно-разыскные мероприятия координировало Главное управление на транспорте МВД России, обеспечивая взаимодействие с органами ФТС России и НЦБ Интерпола.

«В настоящее время возбуждено 47 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 229.1 и 228 УК РФ. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Ирина Волк.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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