Под Невьянском водитель автобуса въехал в грузовик, три пассажира пострадали

Накануне поздно вечером на Серовском тракте водитель автобуса на большой скорости съехал на обочину и врезался в припаркованный там грузовик. В результате ДТП трое пассажиров автобусы были доставлены в больницу Невьянска с травмами. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 22:30. Водитель автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Нижний Тагил, неправильно выбрал скоростной режим, съехал с дороги на обочину и врезался в грузовик Scania, который в этот момент был припаркован у дороги.

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров: 45-летний и 24-летний мужчины и 53-летняя женщина. Все они были доставлены в Невьянскую ЦРБ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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