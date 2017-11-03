Прокуроры отправились в «рейд» по предприятиям – должникам по зарплате

В Свердловской области пройдет «рейд» прокуроров по предприятиям, накопившим долги по зарплате. Руководителей проблемных организаций ждет уголовная ответственность. Итоги проверок должны огласить до 20 декабря.

«Сотрудники аппарата прокуратуры области запланировали выезды на особо проблемные объекты с многомиллионными долгами по заработной плате. Будет дана оценка действиям работодателей, не соблюдающих сроки выплаты заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат (пособий, больничных листов, премиальных вознаграждений) и имеющих задолженность перед работниками», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Перед прокурорами поставили задачу привлечь недобросовестных работодателей к ответственности, вплоть до уголовной. Отдельную оценку получат действия арбитражных управляющих предприятий-должников, имеющих задолженность по заработной плате, находящихся в различных стадиях банкротства.

Подведение итогов проверки предварительно запланировано к 20 декабря 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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