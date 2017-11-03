В Академическом два пьяных брата похитили из рук скульптуры десантника копию автомата Калашникова

В Екатеринбурге два брата, уроженца Курганской области, обвиняются в вандализме и краже. По версии следствия, в День города двое пьяных мужчин похитили из рук скульптуры десантника в Академическом копию автомата Калашникова. Теперь братьям грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 19 августа 2017 года на улице Павла Шаманова. Подвыпившие молодые люди похитили из рук скульптуры, символизирующей ВДВ в композиции «Солдаты России», полноразмерную копию автомата Калашникова. После чего с похищенным имуществом обвиняемые с места совершения преступления скрылись. Указанная скульптура принадлежит ЗАО «УК «Академический». Сумма причиненного ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.

Отметим, что 19 августа в Екатеринбурге отмечался День города и одна из площадок была как раз в Академическом. Многие находились там в состоянии алкогольного опьянения.

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм», п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд. Санкция ч. 2 ст. 214 УК РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 158 УК РФ – до 5 лет лишения свободы», – сообщает сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

Иностранца-охранника, убившего свою соотечественницу за золото и смартфон, осудили на 15 лет (ФОТО). / Танцы по «Игре Престолов», лекция про БГ и мужская культура – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / Прокуроры отправились в «рейд» по предприятиям – должникам по зарплате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»