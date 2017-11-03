В субботу центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время крестного хода

4 ноября верующие Екатеринбурга будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. По центральным улицам пройдет общегородской крестный ход. С 11:15 проезд по центру частично перекроют.

«В 11:15, после Божественной литургии, которую совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Розы Люксембург, 57 А) молитвенное шествие пройдет от этого собора до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10). По пути следования молитвенного шествия будут пронесены с почестями мощи великих христианских святых: великомученицы Екатерины, Матроны Московской, благоверного князя Александра Невского, праведного воина Феодора Ушакова», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Крестный ход пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачева и Царской. По пути участники крестного хода сделают две остановки для молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда. Колонну верующих будут сопровождать сотрудники полиции и машины ГИБДД. Дороги будут перекрывать по ходу шествия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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