К 100-летнему юбилею Октября единороссы сплотились с коммунистами. Китайскими

В Китайской Народной Республике по-прежнему положительно оценивают роль Октябрьской социалистической революции 1917 года в истории и ее влияние на Китай.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила генеральный консул КНР в Екатеринбурге г-жа Гэн Липин, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День». «В докладе Си Цзиньпина (на XIX съезде КПК) отмечено, что сто лет назад Великая Октябрьская социалистическая революция принесла в Китай идеи марксизма-ленинизма. Революция 1917 года оказала позитивное влияние на революцию в Китае. Конечно, у каждой страны – своя ситуация, поэтому важно адаптировать новые мысли к реалиям страны. Разные страны учатся друг у друга, и только этим путём можно развиваться», – отметила госпожа консул.

Добавим, что сегодняшняя встреча Гэн Липин с журналистами и секретарем свердловского отделения ЕР Виктором Шептием была посвящена обсуждению итогов XIX съезда Коммунистической партии Китая и новым перспективам межпартийного сотрудничества.

По словам Гэн Липин, съезд ознаменовал собой вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху. В стране практически завершено становление среднезажиточного общества, и продолжается строительство современной социалистической модернизированной державы. «Народ как никогда уверен в Коммунистической партии Китая», – заявила она. Кроме того, подчеркнула Гэн Липин, Китай вступает в новую эпоху – «эпоху приближения к центру международной арены».

Руководителю свердловских единороссов Виктору Шептию в ответ на это сообщение не осталось ничего другого, как признать, что КНР – это чрезвычайно динамично развивающаяся страна, компартия Китая сильна не только многочисленностью, но и жесткой партийной дисциплиной, а Си Цзиньпин в ходе прошедшего съезда доказал укрепление своего авторитета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

В День народного единства центр Екатеринбурга «захватят» патриотические организации. / В субботу центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время крестного хода. / Ученые назвали год, когда открывать окна будет опасно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»