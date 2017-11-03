В выходные над Академическим устроят самолетные бои

5 ноября в Академическом пройдут соревнования по воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов в классе «Союз-500» и по дронрейсингу F3U. Мероприятие состоится на стадионе школы №23, прийти поболеть может любой желающий.

Правила состязаний по воздушному бою просты: к каждому самолету привязана лента длиной 15 метров, задача пилотов – отрубить винтом или крылом ленту у самолета противника. В классе «Союз-500» участвуют копии самолетов времен Великой Отечественной войны с электрическими двигателями с размахом крыльев около метра. А дронрейсинг – это гонки квадрокоптеров по специальной трассе. Пилоты видят в специальных очках изображение с миниатюрных видеокамер, установленных на дронах.

Как рассказали представители одного из организаторов соревнований, «РСГ-Академическое», начало намечено на 10 часов утра. В 12:00-12:30 пройдут открытие и показательные полеты. Финалы начнутся в 16 часов, а в 17 – награждение победителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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