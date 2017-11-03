Фенибут стал дефицитным препаратом для свердловских аптек и вырос в цене

После приказа Минздрава из аптек резко стал пропадать препарат для больных глаукомой и страдающих бессонницей и тревожными расстройствами – фенибут.

Дело в том, что с 22 сентября после приказа министра Скворцовой он стал отпускаться строго по рецептам, в то время как ранее продавался свободно. В результате аптеки перестали его закупать в таких количествах как прежде, – как малорентабельный продукт. Особенно если учесть, что рассчитанные на внутренний рынок производители – такие как белорусский «Белфарм» и «Сибирское усолье» – снизили уровень поставок – так как ранее препарат рекомендовали в качестве стимулятора мозговой деятельности и участковые терапевты – именно такие клиенты становились наиболее частыми потребителями фенибута, однако теперь этот сегмент аудитории ушел, и закупать его стало не так выгодно. В отличие от производителей из Латвии, продукция которой рассчитана на весь Евросоюз, качественнее и дороже примерно в три раза (450 руб.), чем продукция конкурентов из Белоруссии и России (130 руб.).

Таким образом, рассказал источник в фармацевтической среде, выгоднее покупать у иностранцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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