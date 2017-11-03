Житель Тугулыма разом отдал за коммуналку 580 тысяч рублей долга

В Тугулыме местный житель единовременно отдал за тепло 580 тысяч рублей долга, правда, остался должен еще 240 тысяч рублей пени. Чтобы заставить мужчину заплатить за коммунальные услуги, пришлось изъять его Mercedes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», сегодня был погашен один из самых крупных долгов физлиц. Более полумиллиона рублей заплатил собственник 207-метровой квартиры в Тугулыме, который занимает половину первого этажа многоэтажного жилого дома.

«Собственник квартиры – молодой человек. Он уже давно живет и работает в Тюмени, а про свою недвижимость в Тугулыме якобы «забыл». Половина первого этажа трехэтажки досталась ему в наследство, за коммуналку – и отопление в том числе – мужчина не платил четыре года. За это время набежали огромные пени – 240 тысяч рублей. Эти деньги, кстати, он пока не вернул. Но то, что потребитель погасил сумму основного долга, для нас большая победа. Мы проделали огромный объем работы: подавали документы о взыскании в суд, разыскивали должника, работали с приставами. И только после того, как Mercedes неплательщика был изъят и помещен на штрафстоянку, он вышел на связь», – рассказал заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

По его словам, это был самый большой долг в Тугулыме. Теплоснабжение в этой территории осуществляется по договорам прямых поставок, минуя УК и ТСЖ. Общий долг тугулымских потребителей перед «Облкоммунэнерго» сейчас насчитывает около 30 миллионов рублей. При этом жильцы многоквартирных домов должны 15 миллионов 322 тысячи рублей, частный сектор – 16 миллионов 302 тысячи.

Отметим, что общий долг жилфонда за тепло на 11 тепловых территориях присутствия компании составляет более 470 миллионов рублей. «Рекордсменом» среди потребителей остается житель Артемовского – за отопление своего коттеджа он задолжал ресурсоснабжающему предприятию 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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