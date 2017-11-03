Член культовой в прошлом рэп-группы «АК-47» стал главным героем интернет-спама, призывающего играть в казино

Участник группы «АК-47» стал главным рекламным героем ролика с рэпом, заспамившим все онлайн-кинотеатры, – теперь он рекламирует интернет-казино.

Витя АК – Виктор Гостюхин стал героем клипа, рекламирующего интернет-казино. Он изображает из себя классического «биг босса», приехавшего с полуобнаженным девушками на лимузине в казино. Попутно он читает рэп, в котором рассказывает, что роскошной жизни добился благодаря игре, для убедительности рассыпая пачки долларовых купюр.

Отметим, что поклонники группы – пользователи Youtube не в полной мере оценили его творчество, приняв участие в низкопробной рекламе за явный «зашквар».

Фото – fb.ru

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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