В мини-каникулы в Екатеринбурге будет солнечно и прохладно

Синоптики не прогнозируют существенных изменений погоды в ближайшие три дня, которые будут нерабочими по поводу празднования Дня народного единства.

По данным Росгидрометцентра, в субботу, воскресенье и понедельник будет до -3…-4 градусов ночью, до +1…+2 градусов днем. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Такая же погода ожидается в начале следующей рабочей недели, после чего начнутся снегопады.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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