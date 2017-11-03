Сотрудник Областной станции переливания крови обвиняется в хищении 2 миллионов

Бывший сотрудник Областной станции переливания крови обвиняется в мошенничестве, при помощи которого ему удалось похитить 2 миллиона бюджетных средств. Также по делу проходил заместитель главврача, но уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Подельником выступал руководитель фирм – партнеров станции.

Сегодня прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, с октября 2014 года по октябрь 2015 года заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Областной станции переливания крови (ныне покойный) и бывший начальник ремонтно-эксплуатационного участка станции, а также их знакомый руководитель двух фирм (ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг») договорились похитить бюджетные средства. Для этого между Станцией переливания крови и двумя ООО были заключены фиктивные договоры поставки запасных частей для центрифуг. При этом все участники сговора знали, что нет технической возможности для исполнения контракта, более того – они не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. При помощи фиктивного договора обвиняемые похитили у Областной станции переливания крови 2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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