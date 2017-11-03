Старшего менеджера банка осудили на 4 года за то, что кредитовал клиентов без их ведома

В Екатеринбурге суд вынес приговор работнику одного из банков Алексею Шабалину. Мужчина отправится в колонию за то, что кредитовал клиентов без их ведома. Как рассказали в полиции Екатеринбурга, в апреле этого года к правоохранителям обратился сотрудник службы безопасности банка, рассказав о похищении денег из кредитного учреждения. «Из показаний заявителя следовало, что к данному преступлению может быть причастен сотрудник финансовой организации – старший менеджер отдела продаж Алексей Шабалин, – который занимался в том числе кредитованием частных лиц», – рассказали в полиции.

В ходе проверки оказалось, что с марта по апрель 2017 года подозреваемый, имея доступ к персональным данным клиентов банка, открыл кредитные линии на имя восьмерых человек без их ведома. Общая сумма «кредитов» превысила 1,5 млн рублей, которые хитрый менеджер потратил на себя.

В отношении Шабалина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В мае оно ушло в суд, а сегодня обвиняемому вынесли приговор. «Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», – пояснили в пресс-службе полиции. Там также уточнили, что он должен будет вернуть пострадавшим 1 млн 668 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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