Официальный праздничный митинг и крестный ход собрали в центре Екатеринбурга 10 тысяч человек (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит празднование Дня народного единства. По традиции на площади Труда состоялся официальный митинг с участием руководства области и города. Перед этим по обе стороны набережной Исети прошел марш гражданских активистов – представителей партии «Единая Россия» и ЛДПР, профсоюзов, общественников и активистов патриотических организаций.

Фото департамента информационной политики Свердловской области

Почти одновременно с официальными торжествами в центре прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. По информации Екатеринбургской епархии, шествие собрало около 6 тысяч верующих. Это прихожане храмов, военнослужащие, казаки, ученики православной гимназии и семинаристы, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Фото Екатеринбургской епархии

Впереди колонны священнослужители несли образ Небесной Покровительницы, также крестный ход сопровождали мощи христианских святых: великомученицы Екатерины, Матроны Московской, князя Александра Невского, Феодора Ушакова. Несколько участников православного шествия несли портреты расстрелянного царя Николая Второго и членов его семьи. По пути верующие сделали две остановки для вознесения молитвы о заступничестве за Екатеринбург и его жителей.

По данным ДИП, праздничные мероприятия в честь Дня народного динства собрали более 10 тысяч человек.

Фото Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, служба информации

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