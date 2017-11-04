В свердловском поселке психически больной мужчина зарезал двух женщин и умер от припадка

В поселке Кедровка Свердловской области сегодня днем около полудня произошло жуткое убийство. Психически нездоровый мужчина напал с ножом на двух женщин, причинив им смертельные раны. Злоумышленника задержал наряд ГИБДД, но еще до передачи следственно-оперативной группы полиции мужчина скончался от припадка.

Подробности страшного происшествия сообщил РИА «Новый День» представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, сегодня на улице Привокзальной были убиты женщина-продавец продуктового магазина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения, возможно ставшей невольным очевидцем трагедии. Тело первой погибшей было обнаружено с множественными резаными ранами в торговой точке, а второй с аналогичными травмами – в восьми метрах от нее. Полиция установила, что на женщин напал неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении.

Прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом мужчину, но сделать это удалось наряду ГИБДД на служебной машине «Лада Гранта» с номером 140, который в этот момент проезжал мимо.

«Инспектор ДПС капитан полиции Александр Иванов и его коллега старший сержант полиции Андрей Бархатов оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники. Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи. В настоящее время сыщики угрозыска совместно с нашими партнерами из регионального СК анализируют изъятую из торговой точки видеозапись, опрашивают жителей поселка на предмет установления свидетелей, более подробных и точных обстоятельств случившегося ЧП, а также причин трагедии», – отметил полковник Горелых.

По факту резни в поселке Кедровка возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». На месте происшествия работают специалисты территориального и областного СК, следователи-криминалисты, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«Органы внутренних дел уже опросили мать подозреваемого, с которой в последние дни он жил на даче. Женщина поведала, что ее сын сегодня с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила его увезти в больницу. Но родные обезопасить себя и окружающих не успели. Не трудно предположить, сколько бед мог натворить еще вооруженный больной человек, не окажись на месте происшествия наряда полиции. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин дал указание кадровой службе подготовить необходимые документы на представление инспекторов ДПС Александра Иванова и Андрея Бархатова за задержание опасного преступника к ведомственным наградам», – добавил представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Расследование резонансного двойного убийства находится на контроле у руководства полиции и СК Среднего Урала.

Екатеринбург, служба информации

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