Пьяный водитель врезался в машину ДПС, которая его преследовала

В Режевском районе сегодня ночью инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого автомобилиста, который пытался скрыться от проверки на алкоголь. Во время погони водитель решил в духе кинобоевиков «бортануть» машину ДПС, от чего его собственный автомобиль съехал в кювет. В ДТП никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, инспекторы ГИБДД в Реже проводили рейд на предмет выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения. В районе перекрестка улиц Октябрьская-Колхозная полицейские попытались остановить автомобиль ВАЗ-2181, но водитель не подчинился требованиям и бросился в направлении выезда из города. Экипаж ДПС с включенной мигалкой и сиреной начал преследовать нарушителя. Гражданин, игнорируя спецсигналы, выехал на трассу Екатеринбург-Реж-Алапаевск, а затем повернул в сторону деревни Жуково. Полицейские нагнали автомобилиста и предприняли маневр опережения, но в этот момент водитель наехал на машину ГИБДД. От столкновения автомобиль нарушителя съехал в кювет и остановился.

Как выяснили полицейские, лихачом оказался житель Нижнего Тагила 1986 года рождения. Медицинское освидетельствование показало у него наличие алкоголя в крови. Ранее тагильчанин уже был лишен прав за вождение в пьяном виде, и получил документы всего полгода назад.

В отношении правонарушителя составлены протоколы и наложены штрафы за отсутствие обязательного страхования транспортного средства и за неподчинение законным требованиям сотрудникам полиции. Также против него возбуждено административное расследование по статье 12.8 КоАП РФ – «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». «В рамках дела будет проведена проверка на наличие в действиях водителя повторности в совершении правонарушения, за которое статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», – уточнили в ГИБДД.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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