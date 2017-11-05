Из горевшего здания ДК «Химмаш» успели спастись 40 детей (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем загорелся ДК «Химмаш» на улице Грибоедова. В это время в здании проходили занятия танцевального кружка. До прибытия пожарных 50 человек, в том числе 40 детей, успели самостоятельно эвакуироваться. Пострадавших в результате ЧП нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в магазине, расположенном на первом этаже дворца культуры. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На место прибыли 15 машин и 45 сотрудников МЧС. Из задымленного здания пожарные спасли еще двух человек.
Огонь был потушен к 16.00, еще 40 минут потребовалось на разбор и проливку сгоревших конструкций. После чего пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.
Напомним, одновременно с пожаром на Химмаше в центре Екатеринбурге проводилась эвакуация нескольких торговых центров, в которой также участвовали сотрудники МЧС.
Фото ГУ МЧС по Свердловской области
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 05.11.17
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