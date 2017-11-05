На Средний Урал надвигается штормовой ветер: возможны аварии и повреждение кровли домов

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов в ближайшее время местами ожидается усиление ветра до 25 м/с. Сотрудники МЧС предупреждают население и органы власти о возможных авариях на объектах энергетики. Также из-за сильных порывов ветра вероятны повреждения кровли жилых домов и строений.

Информация о неблагоприятных погодных условиях с рекомендациями по снижению рисков возможных происшествий направлена в муниципалитеты и заинтересованные министерства и ведомства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Спасатели напоминают об основных правилах безопасности во время непогоды. По возможности следует оставаться дома. Если сильный ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Нельзя прятаться от ураганных порывов около стен домов, так как с крыш и балконов могут упасть предметы. Также опасность представляют остановки общественного транспорта, рекламные щиты, недостроенные здания. Автовладельцам не следует парковать машины вблизи деревьев и билбордов. Также МЧС предупреждает жителей области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.11.17

Из горевшего здания ДК «Химмаш» успели спастись 40 детей (ФОТО). / «Опасных предметов не обнаружено»: полиция прокомментировала эвакуацию нескольких ТЦ в Екатеринбурге. / В Екатеринбурге эвакуировали четыре торговых центра (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»