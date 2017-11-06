Косплей Ленина среди пенсионеров. Шествие в честь 100-летия Великой октябрьской революции (ВИДЕО, ФОТО)

В день годовщины Великой октябрьской социалистической революции, сдвинутой на день ради выходного дня, приобрел популярность современный социалистический косплей и ликбез.

Представители КПРФ решили проводить традиционное шествие не 7 ноября, а 6, поскольку этот день оказался выходным и позволил собрать больше народу, чем в последние годы. В самом начале, в 12 часов дня около Главпочтамта собралось порядка тысячи человек, в основном пенсионеров с красными флагами. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области не могли определиться – перекрывать ли улицу Ленина для шествия или же пустить людской поток по пешеходной дорожке.

В результате улицу Ленина где-то на час перекрыли, позволив коммунистам пройти с оркестром и песнями по главному проспекту города. Особенное внимание среди участников шествия привлек молодой клон Ленина, косплеер, одевшийся в подражание вождю революции и юные комсомолки, сделавшие заявление о Родине. Подробнее – смотрите на нашем канале.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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