Экс-директора МУП «Тагилэнерго» заподозрили в хищении 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Тагилэнерго». Его подозревают в хищении у предприятия 858 тысяч рублей.

Преступление, как полагает следствие, было совершено в 2014 году. Директор МУПа 31 мая 2014 года подписал соглашение от 1 ноября 2012 года на возмещение расходов по оплате арендуемой им квартиры, расположенной по ул. Дружинина в Нижнем Тагиле. Жилое помещение предприятие арендовало для «руководителя в связи с исполнением им должностных обязанностей по месту нахождения предприятия». При этом стоимость аренды жилого помещения составила 45 200 руб. в месяц, а это гораздо выше рыночной цены.

Подозреваемый подписал документы о предоставлении ему возмещения дважды: как директор и как гражданин.

По распоряжению бухгалтера экс-директору перечислили более 858 тыс. рублей в счет возмещения затрат по аренде жилого помещения за период с 1 ноября 2012 года по 31 мая 2014 года. Притом, что в этот же период у МУП «Тагилэнерго» имелась многомиллионная задолженность за поставленные энергоресурсы перед поставщиками.

«По результатам проведенной проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых в отношении бывшего руководителя МУП «Тагилэнерго» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Добавим, вероятно, речь идет о Максиме Стахееве. Его сняли с должности в июле 2014 года после того, как выяснилось, что за время его работы долги МУПа составили более 3 млрд рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 07.11.17

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