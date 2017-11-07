«Пальмы вырывало с корнем», – екатеринбуржцы рассказали, как попали в тайфун «Дамри» во Вьетнаме

Туристы из Екатеринбурга пережили тайфун «Дамри» во Вьетнаме. По словам уральцев, было страшно: в отелях вылетали стекла, деревья вырывало с корнями. После тайфуна не было воды и света.

Напомним, тайфун «Дамри» обрушился в выходные на центральную часть Вьетнама. По последним данным Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, погибших – уже 44 человека. Еще 19 числятся пропавшими без вести. «Дамри» стал сильнейшим тайфуном за последние годы по мощи удара. Последствия стихии устраняются: повреждены десятки тысяч зданий, в некоторых районах до сих пор не восстановлено электроснабжение, под водой оказался участок железной дороги.

По данным Ростуризма, российские туристы от тайфуна «Дамри» не пострадали. Но отдыхающим рекомендуют принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме. Всего, по данным Ассоциации туроператоров России, на курортах республики сейчас находятся 10-12 тысяч россиян, в том числе – туристы из Екатеринбурга. Некоторые из них застали тайфун и рассказывают, что было очень страшно.

«В отеле частично вынесло стекла, пальмы на территории гнулись от ветра, некоторые вырвало с корнем. По воздуху летал мусор, какие-то щиты, доски. Было очень страшно, – рассказали РИА «Новый День» туристы, находящиеся в Нячанге. – Свет вырубило сразу, воду тоже. Но вьетнамцы молодцы, уже с утра после тайфуна стали все восстанавливать. К вечеру вычистили бассейны, через сутки дали свет. Сейчас уже все хорошо – светит солнце, все купаются. В Екатеринбург летим по расписанию завтра».

Турагенты на профильных форумах рассказывают, что пострадавших нет. Но в небольших отелях, где нет генератора, до сих пор нет света. Отдыхающие ходят обедать и в душ в соседние отели.

Однако никого из туристов не вывозили из Вьетнама досрочно. По данным АТОР, сейчас инфраструктура отелей работает в нормальном режиме, трансфер в аэропорты осуществляется вовремя, экскурсии возобновлены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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