В Нижнем Тагиле из-за бандитских разборок в стиле «лихих 90-х» перекроют семь улиц

В Нижнем Тагиле с 7 по 10 ноября перекроют движение автомобилей по семи улицам из-за съемок фильма Сергея Урсуляка «Ненастье» по роману уральского писателя Алексея Иванова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня частично будут перекрыты улицы Пархоменко и Балакинская, завтра – дорога на Верхнюю Черемшанку от Быкова до Кленовой.

9 ноября закроют проезд по Октябрьской Революции и Фестивальной, 10 ноября съемки фильма будут вестись в Больничном переулке и на улице Балакинской.

Известно, что права на экранизацию романа «Ненастье», основанного на истории свердловских афганцев, приобрел телеканал «Россия». Произведению в 2016 году была присуждена премия «Книга года» в номинации «Проза года». «Действие романа начинается с того, что простой водитель, бывший солдат Афганской войны, устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история дерзкого и могучего союза ветеранов Афганистана – то ли общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого», – говорится в аннотации книги, большинство историй в которой – криминального толка.

Сергей Урсуляк снимает восьмисерийный фильм о «лихих 90-х». В картине присутствуют сцены бандитских перестрелок и взрывы. Некоторые съемки будут также проходить в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже и на других объектах города.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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