Свердловскую колонию оштрафовали за несоблюдение трудовых прав зэков

Исправительная колония № 53 на Среднем Урале оштрафована на 105 тыс. рублей за несоблюдение трудовых прав осужденных.

Как рассказали сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в июле 2017 года администрацией ИК зэки привлекались к погрузочно-разгрузочным работам, связанным с перемещением древесно-стружечных плит, без оплаты труда. «С 20 по 21 июля, в нарушение правил, в столярном цехе учреждения древесные плиты, каждая массой не менее 93 кг, размещены на полу вертикально под разными углами, с опорой на стену. Они создали реальную угрозу для жизни и здоровья осужденных, которые работали в цехе», – уточняют в надзорном ведомстве.

В отношении колонии возбудили административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). По одному из них ИК наказали штрафом в 35 тысяч рублей, по другому постановлению – в 70 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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