В Карпинске подростки обстреляли жилой дом

В минувшие выходные подростки из Карпинска устроили стрельбу во дворе дома на улице Колхозной. ЧП произошло 4 ноября, Как сообщает местный портал «Вечерний Карпинск», около шести часов вечера молодые люди достали пневматический пистолет и стали стрелять по жилому дому №53. В результате были повреждены окна в квартирах и подъезде. К счастью, обошлось без жертв. На место был вызван наряд полиции, о том, какая ответственность грозит хулиганам, пока не сообщается.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 07.11.17

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