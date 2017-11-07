На Урале пьяный дебошир избил полицейского и натравил на него собаку

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело против 49-летнего жителя Артинского района, который избил полицейского и натравил на него свою собаку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 10 августа этого года. Обвиняемый, изрядно перебрав с алкоголем, устроил у себя дома семейный скандал, избил родственницу, о чем соседка сообщила в полицию. Приехавший участковый вознамерился увезти дебошира в отделение, но тот дважды ударил его кулаком по лицу. Сотрудник полиции попытался скрутить мужчину, однако он продолжил оказывать активное сопротивление. «Обвиняемый применил насилие к представителю власти, трижды ударив полицейского по голове. После этого злоумышленник выпустил из сарая свою собаку и натравил ее на участкового. Пес напал на полицейского и укусил его за правую руку», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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