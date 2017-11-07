Житель Екатеринбурга «заминировал» кафе, в которое его не пустили

Полиция Екатеринбурга задержала 33-летнего местного жителя по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, утром 6 ноября в органы внутренних дел позвонил неизвестный и заявил, что в одном из кафе на улице Серафимы Дерябиной заложена бомба. На место выехали экстренные службы. Из заведения было эвакуировано около 30 человек. К счастью, ничего опасного саперы не нашли.

Вскоре сыщики установили личность лжеминера и доставили его в отдел полиции № 5. «Им оказался местный житель 1984 года рождения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что охрана заведения отказалась пропустить его в помещение, и он решил отомстить таким образом», – уточняют в ведомстве. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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