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Вторник, 7 ноября 2017, 14:19 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В День 100-летия ВОСР в Ирбите потеряли коммунистов (ВИДЕО)

В День 100-летия ВОСР в Ирбите потеряли коммунистов (ВИДЕО)

Местный активист Алексей Кононов слегка переиначил мем «В Серове ничего не происходит», сняв пустую площадь Ленина в священный для коммунистов день 7 ноября 2017 года.

«Ни одна сволочь из местных коммунистов не пришла», – констатирует печальный факт ирбитский блогер. Кроме него, почтить память вождя революции пришел лишь один человек. Горожанка пенсионного возраста разочаровано сообщила активисту, что нынешние коммунисты – просто временщики, раз не помнят и не отмечают красный день календаря.

В Ирбите 7 ноября

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 07.11.17

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