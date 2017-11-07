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NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2017, 14:18 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В мэрию пригласили струнный квартет

В мэрию пригласили струнный квартет

Сотрудники и посетители администрации Екатеринбурга теперь начинают день с классической музыки – произведения Петра Чайковского в фойе мэрии исполняет струнный квартет. «Заходишь вот этак в Думу, а там – опа! Концерт классического струнного квартета. Нежданчик. Но приятный. Надеюсь, бюджет города не пострадал», – пишет в фейсбуке депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин.

В пресс-службе ЕГД пояснили, что пригласить музыкантов – инициатива администрации города. В мэрии сообщили, что струнный квартет Bach пригласили в рамках акции «День музыки Чайковского». Стоимость выступления музыкантов в администрации не уточнили.

Екатеринбург, служба информации

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