В селе под Нижним Тагилом упавшие качели отрубили ребенку палец

В селе Николо-Павловское ребенок серьезно пострадал из-за неисправной качели. Металлическая конструкция оторвала подростку палец на руке.

ЧП произошло 4 ноября, сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области заявили о начале проверки. В тот день 13-летний подросток на придомовой детской площадке по ул. Юбилейной в с. Николо-Павловское Пригородного района стоял возле качели и раскачивал ее. На качели катался его друг. В это время оборвалась дужка (крепление) качели, конструкция ампутировала большой палец руки 13-летнего подростка.

Ребенка доставили в больницу, он до сих пор находится там. Медики смогли пришить палец обратно.

Сотрудники прокуратуры уточняют обстоятельства ЧП, выясняют, кто отвечает за содержание детской площадки. Известно, что дома, расположенные в непосредственной близости от детской игровой площадки, находятся на обслуживании управляющей компании «Наш дом». По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото пресс-службы прокуратуры по Свердловской области

Пригородный район, служба информации

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