На выставке «Иннопром-2018» Россия будет удивлять корейцев электрическим и беспилотным транспортом

Представители Минпромторга России обсудили с главами крупнейших корейских компаний подготовку к международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. Деловая встреча с бизнесменами прошла в Сеуле.

Как сообщили организаторы выставки, замминистра Александр Морозов пригласил корейские компании принять участие в форуме и предложил актуализировать деловую программу «Иннопрома» такими темами, как электрический и беспилотный транспорт, а также использование робототехники в промышленности и сфере услуг. По мнению Морозова, «у России и Кореи в этих областях возникает много граней для эффективной синергии и совместной работы».

На встрече также обсуждалась культурная программа страны-партнера выставки «Иннопром». Александр Морозов заявил о популярности корейского кино в России и мире и предложил провести в Екатеринбурге в дни выставки фестиваль современных корейских фильмов с участием известных режиссеров и актеров.

Добавим, что тема будущей выставки «Иннопром» определена как «Цифровое производство».

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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