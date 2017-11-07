Работники РЖД приписывали себе липовые часы, за которые получали зарплату

В отношении ведушего специалиста по управлению персоналом вагонного ремонтного депо Серов-Сортировочный возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в период с 6 февраля 2017 года по 4 июля 2017 года ведущий специалист по управлению персоналом вагонного ремонтного депо Серов-Сортировочный акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-2», внесла несоответствующие действительности сведения в электронные табеля учета использования рабочего времени за период январь-июнь 2017 года, добавив себе в общей сложности 168 часов отработанного времени и 144 часа отработанного времени своей коллеге, которые фактически ими отработаны не были и за которые работницы незаконно получили заработную плату.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 07.11.17

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