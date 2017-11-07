Депутаты гордумы выразили негодование директору фонда капремонта

Сегодня на комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству депутаты намеревались рассмотреть доклад о том, как в уральской столице реализуется программа капремонта. Однако директор фонда Станислав Суханов, который был приглашен в качестве докладчика, в «серый дом» не явился, что вызвало негодование депутатов. Парламентарии посоветовали председателю комиссии Владимиру Крицкому «выразить негодование по поводу неявки докладчика в письме». Рассмотрение вопроса перенесли на следующее заседание.

В пресс-службе фонда капремонта Свердловской области пояснили, что Суханов находится в отпуске, который заканчивается как раз сегодня, а завтра директор регоператора выйдет на работу.

Отметим, что у депутатов есть вопросы к Станиславу Суханову. В частности, о сроках выполнения работ по капремонту. Выступая на комиссии, и.о. начальник управления Екатеринбурга по жилищному контролю Александр Брагин сообщил, что из-за того, что работы по ремонту теплоснабжения в рамках капремонта не были завершены вовремя, к запуску тепла этой осенью не готов оказался 121 многоквартирный дом в Екатеринбурге. «На 1 октября таких домов оставалось 19. К 4 октября во всех было запущено отопление», – сказал он.

Напомним, что отопительный сезон в этом году в уральской столице начался 18 сентября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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