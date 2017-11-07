Фестиваль современного танца в Екатеринбурге откроет «Кафе Идиот» (ФОТО)

28 ноября в Екатеринбурге откроется фестиваль современного танца «На грани». Первым зрители увидят нашумевший спектакль театра «Балет Москва» – «Кафе Идиот» по роману Достоевского. В прошлом году постановка удостоилась премии «Золотая маска», в Екатеринбурге ее покажут впервые.

Международный фестиваль современного танца «На грани» пройдет в Екатеринбурге уже восьмой раз. Он соберет 23 танцевальных коллектива из разных городов России, а также Италии, Финляндии, Франции и Эстонии. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, в этом году «На грани» представляет собой неделю премьер, поскольку в афише 10 премьерных спектаклей – каждый фестивальный день. Новые постановки представят Танцтеатр, Танцевальная компания 2046, MINOGA dance company, Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» и московский проект Павла Глухова.

«Брать в афишу свежепоставленные спектакли и даже заказывать их хореографам – своего рода фишка нашего фестиваля. Мы даже опробовали практику проката удачных спектаклей на сцене Свердловской музкомедии, театра-учредителя фестиваля», – прокомментировала арт-директор фестиваля «На грани» Лариса Барыкина.

Спектаклем открытия станет «Кафе Идиот» театра «Балет Москва» – постановка, получившая «Золотую маску» и собравшая бурю отзывов в столице. В Екатеринбурге «Кафе Идиот» покажут впервые. Спектакль поставил режиссер-хореограф Александр Пепеляев, которого называют одним из основоположников современного танца в России. «Кафе Идиот» можно отнести к визуальному театру в чистом виде: спектакль не пересказывает сюжет романа, а визуализирует те состояния, которые заложены Достоевским и актуализируются при прочтении книги. Одной из особенностей спектакля стал новый уровень использования мультимедийных технологий. Сочетание современного танца и интерактивной графики уже хорошо освоено российскими постановщиками. Но в «Кафе Идиот» уже и графика танцует, а танцовщики иногда похожи на цифровые проекции. В постановке нет главного действующего лица: каждая танцовщица примерит на себя роль Настасьи Филипповны, а каждый танцовщик не раз сменит роль князя Мышкина и Рогожина.

В целом же «На грани» представляет широкую стилевую палитру: от contemporary dance до балетной неоклассики. И тем самым раскрывается его название: современная хореография существует на грани жанров, где нет чистых форм и строгих канонов, но есть поиск и эксперимент. Так, Центр драматургии и режиссуры (Москва) привезет музыкально-пластический спектакль о силе женской природы и ее бесконечном обновлении «ДЕВЪ», в котором задействованы пять танцовщиц сontemporary dance и четыре исполнительницы фольклорной музыки. Есть и полностью «мужской» спектакль – «FIVE» Театра танца нОга из Омска. Проект Ксении Михеевой (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Коллекционер» о психологических экспериментах в замкнутом пространстве. Финская Компания Алпо Аалтокоски будет разучивать социальные танцы со зрителями в рамках интерактивной постановки «Возьми меня за руку».

Фото и видео предоставлены организаторами

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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