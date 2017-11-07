Задержанную в Екатеринбурге за наркотики чемпионку мира по фитнесу отпустили под подписку

Трехкратной чемпионке мира и вселенной по фитнесу Яне Владимировой, ставшей в Екатеринбурге фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков, избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В ведомстве при этом не раскрывают личных данных спортсменки. Однако уточняют, что найденные при досмотре у девушки запрещенные вещества «потянули» на дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств»), которое сейчас расследуют екатеринбургские полицейские.

Владимирова родилась в 1976 году, училась в УрГЭУ и УрАГС. Работала в нескольких фитнес-центрах, является многократной чемпионкой России по фитнесу, двукратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира и вселенной по фитнесу.

Фото со страницы Владимировой в Instagram

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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