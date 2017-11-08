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Среда, 8 ноября 2017, 08:50 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Уральца, напавшего на беременную жену с ножом, признали невменяемым

Уральца, напавшего на беременную жену с ножом, признали невменяемым

Мужчину, который летом этого года напал в больнице с ножом на беременную супругу, признали невменяемым. Как напоминает «Новый День», инцидент произошел 29 июля. Тогда 28-летний сварщик Григорий Горбач пришел в роддом №14 на Уралмаше навестить 30-летнюю беременную жену, которая находилась там на сохранении. Неожиданно мужчина достал нож, нанес супруге четыре удара в живот и тут же скрылся. К счастью, женщину и ребенка медикам удалось спасти. Неадекватный муж скрывался двое суток, а после вернулся к себе домой, где и был задержан полицейскими. Позднее оказалось, что он уже отбывал наказание по тяжкой статье (ст. 111 УК РФ «Тяжкие телесные повреждения») в течение девяти лет. Именно во время отсидки он и познакомился с будущей женой по переписке.

На время следствия мужчину арестовали по просьбе его супруги, которая всерьез опасалась, что иначе он доведет дело до конца. Сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что расследование завершено. «Согласно заключению проведенной по делу судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого», – сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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