Российский вице-премьер летит в Екатеринбург на соревнования по карате

Заместитель председателя правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приедет в Екатеринбург в начале декабря. Однако Урал он посетит в другой своей ипостаси – главы Ассоциации киокусинкай России. В пресс-службе спортивной организации напоминают, что сам он обладатель пятого дана. В Екатеринбурге г-н Трутнев будет судить III Чемпионат мира по каратэ киокусинкай. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 60 стран, 50 судей.

Как отметил генеральный секретарь Ассоциации киокусинкай России Сергей Суворов, Екатеринбург был выбран из шести городов России, которые претендовали на проведение Чемпионата мира по каратэ киокусинкай. В том числе, устроители выделили столицу Урала как город с наиболее подходящими спортивными объектами и инфраструктурой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

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