С моста на Восточной на проезжающие авто валятся сосульки (ФОТО)

В Екатеринбурге начались традиционные зимние ЧП, связанные с падением сосулек. На это жалуются автомобилисты. Причем куски льда угрожают не припаркованным у жилых домов авто, а машинам, проезжающим по улице Малышева под мостом на улице Восточной. Сосульки, которые намораживаются на внутренней части моста, никто не сбивает – и они падают на проезжающие автомобили.

«Ехал с гостями из Питера. Когда проезжал указанное место, по танку вдарила болванка. Питерцы предложили, по традиции, сбивать сосули лазером», – рассказал «Новому Дню» автомобилист Владимир.

Екатеринбург, служба информации

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