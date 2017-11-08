На Урале будут судить депутата, который поставил камеру наблюдения в туалете предприятия

В Красноуфимске будут судить депутата и директора муниципального предприятия за излишний контроль сотрудников. Он установил камеру наблюдения в туалете.

На вторжении в частную жизнь попался Андрей Мерзляков – директор МУП «Энергосервис» и депутат гордумы, выбранный 14 сентября этого года. По версии следствия, уже на следующий день после выборов депутат решил собрать сведения о своих сотрудниках с помощью камеры наблюдения, которую поставил в туалете. В итоге записать действия работников предприятия на карту памяти ему удалось.

«Тем самым обвиняемый нарушил конституционное право работника вышеуказанного предприятия на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, гарантированное ч. 1 ст. 23 Конституции РФ», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В отношении Мерзлякова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия).

Обвиняемый, уточнили в надзорном ведомстве, свою вину признал. Однако ранее его оправдания цитировал портал «Красноуфимск-онлайн»: «На этой видеокамере есть режим звукозаписи. Я его включил. Это не моя камера. Я попросил ее у друга. У нас сливалась информация с предприятия. И я решил поймать человека, который это делает. Я просто под раковину положил ее, да и все. Не под унитаз. Я не знаю, была ли она направлена на кабинку. Я даже не смотрел».

Уголовное дело с обвинительным заключением передано мировому судье судебного участка № 3 судебного района, в котором создан Красноуфимский районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Красноуфимск, служба информации

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