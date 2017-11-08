В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила движения на перекрестках с круговым движением. Новая для РФ практика движения транспорта задействована в большинстве стран ЕС и, как говорят в МВД, зарекомендовала себя как наиболее эффективная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с внесенными в ПДД поправками, теперь при въезде на перекресток с круговым движением, отмеченным знаком 4.3, приоритет получают водители, которые двигаются по кругу. Остальные должны уступать им дорогу. Как говорилось ранее в сообщении правительства, новое правило должно повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрестках. Кроме того, изменения должны привести к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети. Как сообщает пресс-центр МВД РФ, ранее схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что зачастую приводило к образованию заторов и многочисленным авариям.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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