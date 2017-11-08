Консульства, аквапарк, эпидемия ВИЧ – чем Екатеринбург интересен россиянам

Аналитики «Яндекса» выяснили, что Екатеринбург стал третьим по популярности городом России в поисковых запросах интернет-пользователей – после Москвы и Санкт-Петербурга. За прошедший год про уральскую столицу у «Яндекса» спрашивали около 69 миллионов раз. Чаще всего запросы поисковику посылали юзеры из Челябинска, Тюмени и Перми.

«Для пользователей из других городов Екатеринбург – это, прежде всего, расположенные здесь организации. Люди ищут консульства, визовые центры, хостелы и аквапарк. Часто хотят продать автомобиль и купить велосипед. Среди достопримечательностей популярны Храм на Крови и Ельцин Центр. Много запросов посвящено эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге», – сообщили «Новому Дню» в «Яндексе».

Добавим, что сами екатеринбуржцы чаще всего интересуются в интернете Москвой, Тюменью, Челябинском и Сочи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.17

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